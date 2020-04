Rinaldi (Idea): 'Sbagliato riaprire il mercato Albinelli a Modena'

'Comprendiamo assai bene le esigenze del centro storico e la difficoltà che molti residenti hanno nel procurarsi il cibo senza uscire dal centro stesso, grazie anche ad una politica pluridecennale fatta dalla sinistra a favore della dislocazione dei grandi centri commerciali e del sistema coop, ciò detto consideriamo prematura e rischiosa la riapertura del mercato coperto Albinelli, sappiamo che alcuni vigili urbani saranno presenti per controllarne l'accesso, ma questi ultimi sono comunque sottratti ad altri compiti che forse allo stato potrebbero risultare di maggior importanza - afferma Rinaldi -. Il sindaco ha ritenuto opportuno proseguire nella decisione, nonostante la perplessità delle opposizioni, ci dispiace che non vengano ascoltate anche le voci di dissenso, il presidente della Repubblica nei suoi interventi sono settimane che parla di dialogo, ma il dialogo deve essere bidirezionale, altrimenti non ha senso, e sopratutto deve prevedere l'ascolto. Invitiamo quindi l'amministrazione ad una maggiore attenzione rispetto le voci dissonanti, auspichiamo siano prese come contributo al ragionamento generale. Confidiamo però che se la situazione dovesse complicarsi almeno dal punto di vista dell'affollamento o del difficile controllo il sindaco provveda alla richiusura a breve giro'.

'Se da un lato è da accogliere favorevolmente ogni notizia positiva anche di natura economica, riteniamo sia sempre una questione di opportunità e soprattutto di tempistiche opportune'. Così Bruno Rinaldi, segretario di Idea Popolo e libertà Modena, interviene sulla riapertura del mercato Albinelli avvenuta oggi.