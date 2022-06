Riscaldamento climatico: Emilia-Romagna sopra la media globale

Fra i tanti dati freschi presentati nel seminario del Centro Etica Ambientale - CEA “6° Rapporto IPCC e ricadute locali dei Cambiamenti Climatici”, tenutosi nei giorni scorsi. Valentina Pavan, dell’Osservatorio Clima di Arpae SIMC, ha presentato in anteprima le serie climatiche dell'ultimo sessantennio per l’Emilia Romagna:Renzo Valloni e Paolo Fantini (Università di Parma e CEA), partendo dai dati Arpae e dalle registrazioni della stazione meteorologica dell’Università che collocano il mese di maggio 2022 fra i più caldi di sempre, hanno verificato la coerenza fra i dati locali regionali e globali per il sessantennio 1961-2020.Notoriamente la tendenza al riscaldamento del clima in Emilia Romagna è simile a quella globale. Meno noto è che, in entrambi i casi, il gradiente di crescita della temperatura media annua aumenta notevolmente e in modo sincrono a partire dalla seconda metà degli anni ’80.È risultato inoltre che la tendenza all’aumento della temperatura media annua è più alta nei territori emiliano-romagnoli rispetto alla media globale con valori che nell’ultimo decennio eccedono i +1.5 °C rispetto al periodo di riferimento 1961-1990.