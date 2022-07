Salemme aggredito e rapinato in via Taglio

Sta bene, anche se con le ginocchia doloranti, a causa della caduta in avanti seguita ad una spinta che lo ha sbattuto per terra. Emilio Salemme, storico ambientalista modenese e presidente della consulta delle associazioni ambientali nel comune di Modena. E' lui la vittima dell'ormai ennesima aggressione a scopo di rapina registrata in centro a Modena, in orario serale. A descrivere il brutto episodio è stato lui, attraverso il suo profilo Facebook, ad alcuni giorni dal fatto. 'Domenica 24 luglio, dopo una serata con amici per una pizza in Via del Taglio al momento di rientrare nella mia abitazione sono stato aggredito alle spalle, e buttato a terra, penso da due persone che mi hanno rapinato del portafoglio e del telefono cellulare. Non ho avuto nessun danno fisico importante, ho battuto le ginocchia per non battere di faccia.Gi.Ga.