Scontro con un capriolo in A14: donna di Sassuolo grave

Un capriolo che si trovava sulla carreggiata nord della A14 all'altezza di Borgo Panigale, sarebbe all'origine di un grave incidente avvenuto verso le 8 di questa mattina. Un'Audi station wagon con a bordo due donne, sorelle di Sassuolo avrebbe travolto l'animale che attraversava la strada. Un impatto fortissimo tanto che il corpo dell'animale ha sfondato il parabrezza entrando nell'abitacolo. L'auto totalmente fuori controllo è stata poi urtata da un camion che sopraggiungeva nella stessa direzione. La donna che era alla guida, una 48enne di Sassuolo ha riportato ferite molto serie ed è stata portata dal 118 all'ospedale Maggiore di Bologna. Ferite più lievi per la sorella, che era sul sedile del passeggero. In seguito all'incidente si sono create code fino a 10 chilometri.L'incidente causato dall'attraversamento della carreggiata da parte di un capriolo questa mattina in A14, che ha coinvolto una donna di Sassuolo attualmente ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Maggiore di Bologna con la sorella in condizioni di media gravità, riporta di estrema attualità il problema della proliferazione dei selvatici.L'escalation dei danni, delle aggressioni e degli incidenti che causano purtroppo anche vittime è il risultato della incontrollata proliferazione degli animali selvatici con il numero degli incidenti stradali causati da selvatici che fra il 2012 e il 2018 in regione ha superato i 5000 episodi - rende noto Coldiretti Modena.I selvatici sempre più spesso si spingono nei centri abitati, con segnalazioni nei paesi e nelle grandi città oltre che nelle aree coltivate, da nord a sud del Paese - sottolinea Coldiretti - mettendo a rischio, oltre all'incolumità dei cittadini, le attività produttive e l'equilibrio ambientale di vasti ecosistemi territoriali anche in aree di elevato pregio naturalistico.