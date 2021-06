Scuola elementare Cognento, un ulivo per dire addio alla Dad

“C’è qualcuno seduto all’ombra oggi perché qualcuno ha piantato un albero molto tempo fa”. (W.Buffet). Questo è il senso della cerimonia che è avvenuta martedì 8 giugno alla scuola “San Geminiano” di Cognento.I bambini della classe 5B dello scorso anno non hanno potuto vivere “come da protocollo” i loro ultimi giorni di scuola e salutare la scuola che li ha visti crescere per cinque anni. Il 22 febbraio 2020 per loro la scuola si è fermata ed è iniziata la dad a causa della pandemia.Quest’anno, covid permettendo, hanno deciso di salutare ufficialmente, seppure con un anno di ritardo, donando un albero, un ulivo, alla scuola.La classe si è incontrata con le insegnanti e genitori nel giardino della scuola e, dopo un breve momento di saluti e di considerazioni delle maestre, l’albero ha preso posto in un angolo del giardino dove molti altri bambini lo vedranno crescere e potranno beneficiare della sua ombra.Finalmente la classe 5B dell’anno 2020 ha avuto il suo meritato ultimo giorno di scuola.Questa è una tradizione che non è nuova alla scuola “San Geminiano”, che in passato ha visto altre classi uscenti donare alberi al giardino della scuola. Quest'anno la cerimonia ha acquistato un significato ancora più profondo.