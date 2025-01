Scuole: rimandate le iscrizioni, al via gli Open Day

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Per iscrivere bambini e ragazzi a scuola occorrerà aspettare il 21 gennaio. Il Ministero dell’istruzione e del merito con una circolare del 3 gennaio ha aggiornato, infatti, le date di iscrizione posticipandole.Ora la finestra utile per iscrivere i figli alla prima classe delle scuole d’infanzia, primarie (elementari) e secondarie di primo (medie) e secondo grado (superiori) va dalle ore 8 del 21 gennaio alle ore 20 del 10 febbraio.

Restano invariate le modalità. Le iscrizioni si effettuano online utilizzando le credenziali Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), Cie (Carta di identità elettronica), Cns (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Il Comune di Modena, che aveva già inviato comunicazione scritta ai genitori con tempi e modalità di iscrizione, informandoli anche della possibilità di avere gratuitamente assistenza nella compilazione on line delle domande in diversi sportelli con postazione internet presenti in città, ha già provveduto ad aggiornare le pagine web del sito dell’Ente, sia per quanto riguarda le scuole d’infanzia, le cui domande sono raccolte attraverso il portale unico delle iscrizioni (https://www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione/iscrizione-alle-scuole-di-infanzia) che per gli altri gradi di scuola. In particolare, per le primarie (www.comune.modena.it/argomenti/istruzione/scuola-primaria/iscrizione-alle-scuole-primarie) e le secondarie di primo grado collegandosi allo stradario del Comune di Modena e inserendo il proprio indirizzo, è possibile visualizzare l’Istituto comprensivo di assegnazione.

Si svolgeranno invece già nei prossimi giorni le assemblee di presentazione delle scuole secondarie di primo grado, gli open day delle scuole d’infanzia e delle primarie. Anche quest’anno è infatti possibile visitare le strutture e conoscerne l’offerta educativa attraverso numerosi open day in programma dall’8 gennaio; inoltre, per ogni scuola saranno indicate ulteriori modalità di accesso e di visita. Per iscriversi alle visite, è attivo il sito internet all’indirizzo dedicato (https://openzerosei.comune.modena.it/) dove sono presenti le schede fotografiche di tutte le scuole.