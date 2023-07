Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Si partirà con la sostituzione dei primi 26 regolatori a servizio degli incroci di seguito elencati. Gli interventi avranno una durata stimata compresa fra le 3 e le 4 ore, durante le quali gli impianti risulteranno spenti e gli automobilisti saranno avvisati da appositi cartelli posizionati nei pressi dell’incrocio. Si raccomanda pertanto la massima cautela nell'avvicinarsi agli incroci interessati dagli interventi.Ogni giorno saranno effettuati 2 interventi, con conclusione lavori prevista per il 5 settembre.Generalmente, sarà pianificato un intervento al mattino e uno al pomeriggio, evitando quanto più possibile disagi e ore di maggior traffico.Di seguito l’elenco degli incroci interessati in base al giorno di intervento.Mar 18 lug: Barozzi – Luosi - Riccoboni e Barozzi-Rangoni.Mer 19 lug: Luosi – Gaddi - Nicoli e Luosi-San Faustino-MarconiGio 20 lug: Storchi - Cialdini - Zucchi ed Emilia Ovest-Zucchi - Viale Italia.Lun 24 lug: L.go Aldo Moro ed Emilia Centro – Storchi – Bacchini - Rainusso.Mar 25 lug: Storchi - Monte Kosica e Monte Kosica - Molza - Cittadella.Mer 26 lug: Vignolese – Campi - Montanari e Vignolese - La Spezia.Gio 27 lug: Vignolese - Marzabotto e Stradello Panaro - Minutara-Pelusia.Lun 28 ago: Vignolese - Cucchiari e Moreali - Valdrighi.Mar 29 ago: Vignolese - Valdrighi-Bellinzona e Moreali - CucchiariMer 30 ago: Menotti – Puccini - Tagliazzucchi.Gio 31 ago: Moreali - Trento Trieste e Reiter – Grimelli - TagliazzucchiVen 01 set: Caduti in Guerra – San Giovanni del CantoneLun 04 set: Caduti in Guerra - Emilia Centro – Martiri della Libertà ed Emilia Centro – Reiter – FabriziMar 05 set: Emilia – Menotti – Trento Trieste