Sfregiata nella notte la sede Ausl di Modena: ViVi torna in azione

Scritte a vernice rossa sui muri della sede della direzione generale dell'Ausl di Modena, in via San Giovanni del Cantone sono comparse agli occhi di passanti e operatori dell'Azienda all’alba di oggi lungo la parete esterna dell'edificio, nei pressi dell'entrata. Con una firma ripetuta più volte, identica a quella nuovamente vista apparire in molte città d'Italia, diventata ormai un classico: la W in un cerchio rosso, simbolo identificativo di alcuni gruppi no vax.Scritte ingiuriose e danno ad edifici pubblici Polizia di Stato giunta sul posto allertata dall personale Ausl alle prime ore del giorno. Al vaglio saranno nuovamente le telecamere di sorveglianza che circondano l'edificio alla ricerca di indizi per potere risalire ai responsabili.Scritte che appaiono nel primo giorno di riapertura delle prenotazioni per la somministrazione della quarta dose a over 60 fragili e over 12 particolarmente fragili