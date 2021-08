Sicilia: tampone gratis in parchi e musei per chi non ha green pass

La Regione Sicilia offre la possibilità di effettuare un tampone antigenico gratuito con contestuale rilascio di carta verde valida 48 ore per visite in sicurezza nei parchi archeologici e nei musei dell'Isola a chi è sprovvisto di green pass. E' stato accolto con soddisfazione dagli utenti il servizio, che ha preso il via oggi e proseguirà nelle prossime settimane, offerto dalle Asp territoriali, dai Commissari per l'emergenza Covid e dagli enti gestori di parchi e musei.La maggior parte dei visitatori alla Valle dei Templi di Agrigento, al Teatro greco di Taormina, alla Villa del Casale di Piazza Armerina, al Parco archeologico di Siracusa, alla Galleria Abatellis e al Museo Salinas a Palermo e al Duomo di Monreale, si è presentata agli ingressi munita di green pass valido., perchè non ancora vaccinati ne' in possesso dell'esito di un tampone,. Nei punti allestiti nei pressi degli ingressi dei siti culturali,Sono centinaia i test rapidi effettuati durante la giornata di oggi e si continuerà per tutto il mese di agosto. E da domani il servizio viene potenziato ed esteso anche ai Parchi archeologici di Selinunte e Segesta.'E' un'iniziativa che abbiamo voluto mettere in campo insieme - sottolineano gli assessori regionali ai Beni culturali e alla Salute, Alberto Samona' e Ruggero Razza - per facilitare l'ingresso a tutti i visitatori che scelgono di scoprire i nostri luoghi della cultura. Un modo per consentire le visite a tutti nel rispetto delle disposizioni anti-Covid'.