Sos turismo. Subito un piano di cinque anni per il rilancio

Pietro Gradara gestisce l' Hotel Villa Claudia a Bellaria. Da anni lavora sull'identità della sua struttura, risparmio energetico, cibo a km 0, menù vegani e serate divulgative su benessere ed ecologia. 'I nostri clienti hanno una sensibilità particolare, in molti ci hanno già contattato. Se in estate riapriremo, la loro presenza è confermata. Ma nessuno può prevedere il futuro. Avere una mission precisa è fondamentale, ci dà speranza, ma se l'emergenza non finisce c'è da preoccuparsi sul serio. Molti nostri colleghi hanno già deciso di non aprire più.' Cosa chiede al Governo? Lui non ha dubbi: 'Moratoria per tasse, finanziamenti e mutui per un anno. Questo sarà decisivo.'

Alessandro Gulinati, vive a Ferrara, fa la guida turistica. 'Lavoro molto coi ferraresi, porto in giro i miei concittadini a conoscere meglio la città. Adesso sono chiuso in casa, non so ancora quando tornerò a lavorare. Sono piuttosto preoccupato, i guadagni mancati non si potranno recuperare in poco tempo. Nelle città d'arte come Ferrara, d'estate non si lavora.' Alessandro ha delle idee molto chiare sulle soluzioni. 'Senza un corposo intervento pubblico non si riparte. Da qui ai prossimi cinque anni, ci vuole un piano serio per il turismo. Ferrara, come Modena, come Bologna devono rafforzare la propria vocazione turistica. L'accoglienza deve essere sempre più di qualità, più evidenza per tutti i luoghi di interesse. Penso alle tante bellissime chiese di Modena, ancora fuori dai percorsi ufficiali. Non c'è solo la Ferrari o il Museo Pavarotti. I centri storici devono diventare pedonali.'

Serena Bertolini è presidente di AGTL La Spezia, associazione delle guide turistiche liguri. Tutti conosciamo la straordinaria bellezza de le Cinque Terre. Serena lavora molto con americani e tedeschi, tanti arrivano grazie alle navi da crociera. Ora è tutto fermo. Fino a inizio giugno compreso, le prenotazioni sono cancellate. 'Ad essere ottimisti, si può sperare in una lenta ripresa in autunno. Ma come tutti navighiamo a vista. Siamo anche consapevoli che le nostre attività saranno le ultime a ripartire. Anche il nostro lavoro cambierà, gestiamo gruppi di persone, siamo spesso in treno.'



Stefano Soranna