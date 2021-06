Stuzzicagente torna...a gettoni

Dopo una pausa obbligata causata dalla pandemia, Modenamoremio, società di promozione del Centro Storico di Modena, è riuscita a organizzare anche quest’anno l'apprezzata maratona del gusto con menù diffusi nei locali del centro storico.prende il via la diciottesima edizione con una novità che ne cambia la formula e le opportunità. Non più percorsi e menù fissi ma personalizzabili attraverso l'acquisto delle propri piatti attraverso gettoni da acquistare nel momento dell'iscrizione, con un minimo di 18 pezzi, che potranno essere utilizzati nei vari punti identificati sulla mappa. Si potranno acquistare in prevendita o direttamente il giorno della manifestazione e daranno diritto alla consumazione di una o tutte le specialità proposte dai locali. Ciascun visitatore potrà decidere il proprio percorso selezionando i piatti in base ai propri gusti e i gettoni da spendere a disposizione.Venti sono i locali del centro storico che partecipano a questa edizione, spaziando da via Berengario a via Farini, passando per la Pomposa e via Sant’Eufemia, proponendo le loro specialità. Dagli antipasti, ai primi, ai dolci contemplando il buon bere che vede protagonista la birraDal 10 al 19 giugno sarà possibile acquistare i gettoni in prevendita sul sito www.modenamoremio.it, presso l’ufficio di Modenamoremio (via Selmi 52-52A dal lunedì al venerdì 9.00-13.00/14.00-18.00) oppure presso Dischinpiazza (piazza Mazzini 35 dal lunedì al sabato 9.00-13.00/15.30-19.30).I gettoni non saranno acquistabili singolarmente bensì in pacchetti da10 gettoni del valore di € 1815 gettoni del valore di € 27 – in prevendita sarà regalato un gettone in più20 gettoni del valore di € 36 – in prevendita saranno regalati due gettoni in piùDomenica 20 giugno i gettoni potranno essere acquistati sul sito www.modenamoremio.it fino alle ore 14, presso gli stand di Modenamoremio in Piazza Pomposa e Piazza Matteotti dalle ore 17.I gettoni acquistati online potranno essere ritirati presso gli stand di Modenamoremio il giorno della manifestazione presentando la mail di avvenuto pagamento direttamente dal cellulare (non è necessario stampare nulla).che assaggeranno e valuteranno le prelibatezze proposte dai locali del centro storico:è la Giuria Popolare costituita da tutti i partecipanti che a fine percorso compileranno la scheda di valutazione e la imbucheranno nelle urne presenti negli stand di Modenamoremio.che rappresentata quest’anno da 3 appassionati della cucina modenese: Stefano Caselli, giornalista, Sandro Damura, conduttore radiofonico, e Barbara Palazzini, local manager di Igersmodena.è quella formata dai rappresentanti di TOO GOOD TO GO, l’app del “troppo buono per essere buttato”, dopo la positiva esperienza a Stuzzicagente Autunno 2020, torna ad essere partner della manifestazione con un nobile obiettivo: decretare il locale più attento alla lotta contro lo spreco alimentare.I locali vincitori riceveranno una cesta con le eccellenze enogastronomiche del territorio offerte gentilmente da Piacere Modena. Mentre tra il pubblico votante un fortunato vincitore potrà ricevere ben 10 gettoni omaggio per la prossima edizione di Stuzzicagente Autunno, prevista per il 3 ottobre 2021.Nel corso della presentazione dell'edizione estate 2021 di stuzzicagente è stata presentatasempre in Piazza Matteotti sarà presente una giostra inclusiva gentilmente donata da Massimo Galassini, Presidente di Usco. Modenamoremio, Usco e il Comune di Modena hanno voluto regalare alla città questa particolare altalena per riconoscere il diritto al gioco ai bambini con disabilità. Un gesto di solidarietà importante anche e soprattutto in un momento di ripartenza come quello che stiamo vivendo.'Questa edizione vuole essere la celebrazione di un evento intramontabile - affermano gli organizzatori - una manifestazione enogastronomica con una formula unica nel suo genere che nell’arco di 18 anni ha visto il coinvolgimento di migliaia di persone e centinaia di locali in un clima di festa di cui oggi tutti abbiamo bisogno. Stuzzicagente ha contribuito a far scoprire a turisti (vicini e lontani) tante preziose realtà nascoste tra le vie del nostro meraviglioso centro storico.Oggi, come ieri, gli ingredienti fondamentali del nostro evento sono: l’alta qualità del cibo, la passione dei cuochi e la buona compagnia abbinati a una sana e piacevole passeggiata nel cuore di Modena'