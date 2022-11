Tempio-stazione e Novi Sad, mattina di controlli, nessuna irregolarità

241 persone identificate nel servizio straordinario interforze in zona Tempio, Gramsci e Novi Sad. Pattugliamenti capillari, verifiche ad esercizi commerciali e monitoraggio dei flussi veicolari.Ieri, è stato organizzato un servizio straordinario anticrimine, cui hanno concorso pattuglie della Squadra Volante, della Polizia Ferroviaria, della Polizia Locale, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato.I controlli, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori in strada, dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione clandestina, nonché dei reati connessi ad aggregazioni giovanili moleste, hanno interessato le zone Tempio e Gramsci e tutta l’area che insiste sul Parco Novi Sad. Massima attenzione è stata posta a viale Crispi, via Nicolò dell’Abate, piazzale Natale Bruni, via Mazzoni e l’omonimo cavalcavia, via Ganaceto, viale Gramsci e strade limitrofe.Piazza Dante e la Stazione Ferroviaria, comprese le pertinenze, sono state presidiate da personale del Posto di Polizia Ferroviaria, che ha svolto capillari controlli anche a bordo treno.Nel corso dell’attività, sono stati predisposti posti di controllo lungo via Montecuccoli, viale Monte Kosica e via Nonantolana, al fine di monitorare i flussi veicolari in entrata ed uscita dalla città.Effettate verifiche, estese agli avventori, anche presso tre esercizi pubblici in viale Gramsci e via Ganaceto.Sono state 241 le persone complessivamente identificate, di cui 79 cittadini stranieri, e 48 i veicoli controllati.