Terza dose anche dai 18 anni, ma occorre aspettare SMS dell'Ausl

Come previsto, la possibilità di anticipare a 5 mesi anziché a sei, la terza dose 'booster' di vaccino sta mettendo a dura prova l'organizzazione dei centri vaccinali che contestualmente devono gestire a Modena l'accesso libero, senza prenotazione, delle prime e seconde dosi. Ad aggiungere pressione sulle terze dosi è, la scadenza imminente del green pass per coloro che hanno terminato il ciclo vaccinale nel marzo scorso ovvero nei 9 mesi previsti per la durata del certificato verde. Un caso, emblematico per tanti altri, quello riportato ieri da La Pressa di una ragazza lavoratrice che ha terminato il ciclo vaccinale il 15 marzo e che dal 15 dicembre non potrà lavorare e avere accesso ai luoghi in cui è previsto il green pass senza la terza dose che rinnoverebbe il certificato verde nella formula super. L'inghippo, per lei, era non avere la possibilità di prenotare direttamente la somministrazione.

Da un lato perché la stessa non è prenotabile dall'utente ma è l'Ausl che la fissa attraverso un'appuntamento inviato via SMS. Un messaggio sul telefono che fino a ieri non era arrivato in quanto l'Ausl aveva iniziato partendo per fasce di età e dai soggetti più a rischio. Almeno fino all'incontro stampa di oggi con la dirigenza Ausl che partendo dall'esigenza di rispondere alle tante richieste ha voluto illustrare la situazione e lanciare un appello. Da un lato c'è la conferma che gli sms con l'appuntamento per la terza dose che nei giorni scorsi erano arrivati alle fasce della popolazione dai 40 anni in su arriveranno a tutti coloro che possono farla entro il 4 dicembre, a partire dai 18enni. Dall'altro l'invito ai cittadini ancora sprovvisti di appuntamento aper ottenere informazioni sulla data di vaccinazione.Le molte telefonate giunte anche in questi giorni, infatti, rischiano di creare disagio a chi necessita di mettersi in contatto per lo spostamento dell’appuntamento già fissato.L’Azienda sanitaria sta inviando un SMS con la data, il luogo e l'orario dell'appuntamento a tutti coloro che ne hanno diritto. Chi non ha ancora ricevuto l’SMS dell'Ausl è dunque invitato ad attendere di essere contattato. Per particolari esigenze, come appunto potrebbe essere la scadenza del Green Pass, l'utente può recarsi direttamente all'Hub vaccinale, ma appunto in caso eccezionale. In pratica - fanno intendere i responsabili sanitari - l'eccezione non diventi la regola.L’Ausl ha chiesto la collaborazione nei cittadini nel cercare di mantenere l’appuntamento assegnato. In caso di grave impedimento a presentarsi, è possibile cambiare la prenotazione anche da Fascicolo sanitario elettronico e App Er Salute.