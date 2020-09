Tre menù con 9 assaggi: in centro storico è di nuovo Stuzzicagente

Rinviata nell'edizione primaverile a causa del lockdown, si rinnova, nel rispetto delle limitazioni dovute al Covid l'evento Stuzzicagente, giunto quest'anno alle 13esima edizione. Si tratta della maratona del gusto a passeggio per vie e piazze del centro di Modena assaporando le specialità di ristoranti, locali, bar, forni e gastronomie. Alla luce del successo delle passate edizioni, anche quest'anno, al centro dell'evento organizzato da Modenaamoremio saranno sempre 3 menù composti da 9 assaggi ciascuno. Da assaportare nei 27 locali coinvolti nell'edizione autunnale. Appuntamento 4 ottobre, con ritrovo dalle 18 in Piazza XX Settembre, ma prima, in questa settimana, l'appuntamento è con la prevendita dei biglietti menù da 18 euro. Da sabato 26 a domenica 3 ottobre on line su www.modenamoremio.it e direttamente da Dischi in Piazza in Via Castellaro o presso l'ufficio di Modenamoremio, organizzatrice dell'evento, in via Selmi





Stuzzicagente è anche una competizione tra gli esercenti. Quest’anno ci sarà l’assegnazione di ben 3 riconoscimenti: il primo sarà quello della indiscussa GIURIA POPOLARE che emergerà dai voti del pubblico presente. Come da tradizione il locale che riceverà più voti si aggiudicherà una cesta con le eccellenze enogastronomiche del territorio, offerte gentilmente da Consorzio del Parmigiano Reggiano, Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e Piacere Modena.

Il secondo riconoscimento sarà decretato dalla Giuria di qualità composta da 3 prestigiosi esperti che dovranno votare il miglior piatto. Per questa edizione avremo l’onore di ospitare Maurizio Fini, Presidente e Gran Maestro della Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale, Elio Rabitti, Titolare de La Punta Macelleria&Bistrot di via Vignolese a Modena, e Tiziano Busuoli, figlio d’arte e titolare della Pasticceria Busuoli di Mirandola. Ciascun giurato voterà qualità e servizio dei partecipanti rispettivamente del menu' STUZZICArosso, STUZZICAverde e STUZZICAblu.

Il terzo ed ultimo riconoscimento è una novità di questa edizione, un Premio alla migliore attività antispreco che verrà decretato dai rappresentanti di Too Good To Go. Questa importante applicazione con l’obiettivo di combattere lo spreco alimentare, nata nel 2015 in Danimarca, conta ad oggi 20 milioni di utenti e permette a bar, ristoranti, forni, pasticcerie, supermercati ed hotel di recuperare e vendere online - a prezzi ribassati - il cibo invenduto “troppo buono per essere buttato”. Stuzzicagente Autunno è orgogliosa di presentare al pubblico modenese questa nuova opportunità e appoggiare pienamente la lotta contro gli sprechi.

Modenamoremio, sempre attenta ai temi riguardanti il rispetto ambientale, ha voluto anche per questa edizione ridurre il consumo di plastica e per fare questo ha attivato una partnership con una start up modenese Acquainbrick, che dal 2019 confeziona acqua naturale in brick di cartone completamente riciclabili.

Per chi sarà in centro fin dalla mattina di domenica 4 ottobre ci sarà la possibilità di degustare piatti gluten free, tipicità modenesi (borlenghi, gnocco fritto, ecc.) e specialità salentine grazie allo spazio “Aspettando Stuzzicagente” in Piazza XX Settembre.