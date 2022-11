Ucraina, Zelensky riceve l'Oscar da Sean Penn

La star americana Sean Penn ancora una volta in visita in Ucraina ha consegnato la statuetta del suo premio Oscar al presidente ucraino il quale ha ricambiato consegnando a Penn l’Ordine al Merito dell’Ucraina. 'Questa volta il nostro incontro è stato speciale – scrive Zelensky – Sean ha portato la sua statuetta dell’Oscar come simbolo di fiducia nella vittoria del nostro Paese. Resterà in Ucraina fino alla fine della guerra'. Il video continua con la visita di Penn per le strade di Kiev fino a raggiungere una targa in una piazza della città che porta proprio il nome dell’attore e la data del 24 febbraio 2022, il giorno dell’inizio dell’invasione russa, quando Sean Penn si trovava proprio a Kiev per un documentario'.