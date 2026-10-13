Una mensa che accoglie: a Porta Aperta la mensa si rinnova

Un impegno umano importante al servizio di chi ha bisogno e delle persone in condizione di fragilità, e da oggi svolto all'interno di locali mensa completamente rinnovati. Nuovi arredi, impianti, infissi e interventi strutturali per rendere la mensa più funzionale e accogliente. I tutto grazie al sostegno di fondazioni, aziende e donatori privati. La nuova sala è stata presentata questa mattina dal Presidente di Porta Aperta Alberto Caldana, alla presenza dell'assessore ai servizi sociali Alessandra Camporota.
La mensa
Aperta tutti i giorni dell’anno, la mensa offre gratuitamente colazione, pranzo e cena, per un totale di circa 200 pasti al giorno.
Proprio da questa idea è nato il progetto di riqualificazione “Una mensa che accoglie”, con l’obiettivo di intervenire su uno spazio molto vissuto e frequentato, e renderlo più adeguato; le scelte progettuali sono maturate attraverso il confronto con lo Studio Archilinea, seguendo le linee fornite dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio che ha la tutela dell'immobile che ospita la mensa.
Gli interventi hanno interessato diversi ambienti della struttura. Sono stati rimossi il pavimento e gli intonaci, levigato il pavimento originale e sistemate le scale davanti al magazzino. Nei magazzini sono stati effettuati lavori di tinteggiatura e sono stati sostituiti tutti gli scaffali, migliorando la sicurezza e la funzionalità dello stoccaggio dei prodotti donati.
Nel corridoio sono state sostituite le porte REI, mentre nuovi infissi con zanzariere hanno migliorato anche l’isolamento termico degli ambienti. La mensa è stata inoltre dotata di un nuovo impianto di illuminazione, di nuovi tavoli e sedie e di un bagnomaria che consente di mantenere costante la temperatura dei pasti e rendere più efficiente il servizio. Si è intervenuti anche nell'area esterna dove nella stagione estiva vengono serviti i pasti, riqualificando tutti gli arredi.
Il progetto è stato reso possibile dal sostegno di Fondazione di Modena, Fondazione Rangoni Machiavelli e Gruppo di Solidarietà Tetra Pak aps. A questi, si sono affiancate altre numerose realtà: Automobili Lamborghini S.p.A., HPE Italia, Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero, Kerakoll, Bellei Luigi e Figli S.r.l., CNA Modena, Fondazione Iris Ceramica Group ETS, Pontex S.r.l., Tellure Rota S.p.A., Ing. Ferrari S.p.A., CMB Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, Tavola della Pace di Marano sul Panaro, Testi Holding S.p.A., Vaielettrico e La Bulloneria Emiliana S.r.l..