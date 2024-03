Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Per l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia hanno preso parte alla cerimonia la Direttrice del Dipartimento di Scienze della Vita Lorena Rebecchi insieme a Maria Paola Costi, docente di Chimica Farmaceutica.'Il Dipartimento di Scienze della Vita ha concesso all’unanimità e con grande soddisfazione il titolo di cultore della materia in Chimica Farmaceutica al dottor Giovetti che nell’arco della sua lunga vita ha coltivato con dedizione, entusiasmo e competenza il suo interesse per la chimica farmaceutica' - ha commentato la professoressa Rebecchi.'Mi ha fatto molto piacere ricevere questo riconoscimento, un’inaspettata conseguenza della richiesta di prendere in considerazione il materiale relativo a un esame a suo tempo non riconosciuto. L’attestato, che farà mostra di sé nella camera della casa di riposo dove sono ospitato, corona il mio lavoro svolto in tutti gli anni passati presso la Facoltà di Farmacia a Modena. Ne sono veramente onorato' - ha proseguito il Dott. Gianluigi Giovetti.