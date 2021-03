Vaccini, avanti piano: a Modena e provincia immunizzato il 3,6% della popolazione

Da dicembre ad oggi in provincia di Modena sono state sottoposte alla somministrazione della prima dose vaccinale 58.219 cittadini, di cui 25.272 già a ciclo completo e quindi immunizzati. L'obiettivo minimo per l'Ausl di Modena, in attesa di capire come procederanno le consegne, è di arrivare a fine marzo con almeno 100.000 vaccinati, quindi procedere quasi con altri 41.800. Siamo assolutamente in grado di farlo, dosi permettendo'.Cosi' il direttore generale dell'Ausl di Modena, Antonio Brambilla, oggi facendo il punto sulla vaccinazione anti-Covid nel territorio.'Le consegne hanno rallentato la campagna vaccinale, ma in questi giorni a Ema a giorni dovrebbe essere approvato Johnson & Johnson, piu' facile da conservare e ad unica inoculazione. Se ci fosse consegnato tra una settimana - quindici giorni, potremmo accelerare in modo significativo'.Tra gli altri numeri aggiornati, ad esempio, emerge un 94% di ospiti Cra vaccinato, con punte del 98%, mentre dei 194 non vaccinati si tratta in maggioranza di chi ha gia' avuto l'infezione Covid. 'E sugli operatori abbiamo ottime percentuali, anche del 100% come a Castelfranco, mentre siamo al 92% in provincia. Non abbiamo piu' quei focolai delle case per anziani, la situazione in questo caso e' molto piu' tranquilla di prima', nota il direttore generale dell'Ausl.