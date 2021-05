Vaccino Pfizer ai 12enni, dopo il Canada ok anche dagli Usa

La Food and Drug Administration statunitense (Fda) ha autorizzato l'uso del vaccino Pfizer negli Usa sui bambini dai 12 ai 15 anni. Il via libera era atteso dopo che Pfizer aveva annunciato i risultati positivi della sua sperimentazione su 2000 adolescenti, dimostrando che il vaccino è almeno altrettanto efficace in quella fascia di età quanto lo è negli adulti. Grazie a quest’ultima decisione si potrà dare il via alla vaccinazione nelle scuole medie con l’obiettivo di completarla prima dell’autunno.L'ok degli Stati Uniti arriva a una settimana da quello ufficializzato dal Canada. L'annuncio della decisione era infatti arrivato il 5 maggio dal ministero della Salute canadese, che aveva spiegato come la decisione fosse basata sui dati degli studi clinici di fase 3 sui bambini di quell'età.