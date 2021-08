Vaccino Pfizer: nella fascia 12-15 rimane uso emergenziale

La Food and Drug Administration, l’agenzia del farmaco e degli alimenti degli Stati Uniti, ha approvato in via definitiva il Comirnaty, il vaccino anti Covid prodotto da Pfizer e sviluppato da BioNTech ma non in emergenza soltanto al di sopra dei 16 anni. Continuerà a essere utilizzato nella fascia tra i 12 e i 15 anni con l’autorizzazione all’uso di emergenza (Eua), utilizzata anche per la terza dose ai pazienti fragili e immunodepressi.Il farmaco è stato finora somministrato con l’autorizzazione all’uso di emergenza.