Venturi: 'Sanificare strade non ha senso'. Ma a Sassuolo da ieri si fa

Dalla giornata di ieri è iniziato il programma di pulizia e lavaggio strade a Sassuolo. Hera, come da accordi con il Comune di Sassuolo all’interno del servizio che eroga, sta provvedendo al lavaggio delle strade cittadine con un detergente igienizzante. Il servizio proseguirà anche nella giornata di domani.

'Tengo a precisare - afferma il vice sindaco Camilla Nizzoli - che già dai primissimi giorni di marzo ci siamo attivati per implementare ed incrementare questo servizio ed abbiamo trovato grande disponibilità da parte di Hera. Abbiamo poi dovuto attendere il mezzo arrivato da Imola che è stato messo a disposizione nella giornata di ieri ed è immediatamente iniziato il servizio. Un primo turno è stato effettuato ieri dalle 5 alle 14 ed ha coperto la gran parte delle vie cittadine, mentre un secondo turno verrà effettuato domani nella medesima fascia oraria e saranno lavate ed igienizzate altre strade”.



Va detto che appena due giorni fa il commissario Venturi aveva affermato che 'La sanificazione delle strade si fa come si è sempre fatta. Non lo dico io ma lo dicono gli infettivologi, gli operatori della prevenzione, i medici: non ha alcun senso sanificare le strade e le superfici dei marciapiedi, eccetera. Non serve, ce lo hanno fatto vedere in Cina ma erano o Fake o superfici impermeabili'.