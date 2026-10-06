Ville Forni e Boschetti, altri due tesori nei luoghi Fai

Le aperture previste riguardano Villa Forni a Cognento di Modena, Villa Boschetti a San Cesario sul Panaro e il restaurato Palazzo Municipale di Mirandola, tre luoghi molto diversi tra loro ma accomunati da una forte identità storica e culturale e da un profondo legame con le comunità che li abitano.
'Anche quest'anno le Giornate FAI d'Autunno rappresentano un'importante occasione per avvicinare il pubblico a luoghi significativi della nostra provincia, alcuni normalmente non accessibili e altri recentemente restituiti alla collettività», sottolinea Vittorio Cavani, Capo Delegazione FAI di Modena. «Attraverso queste aperture vogliamo raccontare storie di tutela, valorizzazione e rinascita, grazie all'impegno dei volontari FAI e alla preziosa collaborazione delle amministrazioni e degli enti coinvolti'.
A Cognento sarà aperta Villa Forni, elegante complesso storico risalente alla metà del XVI secolo, immerso nella campagna modenese e oggi circondato dall'espansione urbana della città.
Tra le aperture più attese figura Villa Boschetti, a San Cesario sul Panaro, recentemente restaurata e riaperta proprio in occasione delle Giornate FAI d'Autunno. Il complesso monumentale, proprietà comunale dal 1980, costituisce uno degli elementi più rappresentativi dell'identità storica di San Cesario sul Panaro. I visitatori potranno ammirare per la prima volta gli affreschi appena restaurati e passeggiare nel grande parco storico progettato secondo il gusto romantico ottocentesco, con alberature secolari, sentieri e scorci paesaggistici di grande suggestione. Particolarmente significativa è anche la presenza della raffinata kaffehaus, decorata con scene ispirate alla mitologia e al mondo classico, tra gli ambienti più prestigiosi della residenza dei conti Boschetti. La visita offrirà inoltre l'occasione di approfondire la storia della famiglia Boschetti, protagonista per secoli della vita politica e sociale del territorio.
A Mirandola aprirà eccezionalmente le sue porte il restaurato Palazzo Municipale, simbolo della rinascita della città dopo il sisma del 2012. Chiuso per molti anni a causa dei gravi danni provocati dal terremoto, il palazzo è stato riaperto nel maggio 2026 al termine di un importante intervento di recupero e restauro. Affacciato su Piazza Costituente, nel cuore del centro storico, l'edificio custodisce ambienti di particolare pregio artistico e istituzionale. I partecipanti potranno percorrere lo Scalone d'Onore, visitare la Galleria dei Pico e altri spazi rappresentativi della storia civile della città, normalmente accessibili soltanto per le attività amministrative. L'apertura rappresenta un'occasione unica per raccontare il percorso di rinascita di Mirandola e il valore della conservazione del patrimonio storico come elemento fondamentale dell'identità di una comunità. Per informazioni e dettagli aggiornati sulle visite è possibile consultare il sito:
www.giornatefai.it