Vittime del terrorismo, domani Modena ricorda Aldo Moro e Marco Biagi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Domani, nel “Giorno dedicato alla memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi”, a Modena si svolgerà una cerimonia commemorativa per Aldo Moro e Marco Biagi con deposizione di corone e interventi delle autorità. Alle 9, in largo Aldo Moro, angolo via Vittorio Veneto, sarà deposta una corona alla stele che ricorda lo statista rapito e assassinato dalle Brigate Rosse, dopo l’eccidio degli uomini della sua scorta. La giornata cade il 9 maggio, proprio il giorno in cui, nel 1978, fu ucciso Aldo Moro.

Un’altra corona di fiori sarà deposta alle 9.20 alla lapide a ricordo del prof. Marco Biagi, sulla sede della Fondazione Marco Biagi, nel piazzale intitolato al giuslavorista che venne assassinato vent’anni fa, nel 2002, anche lui dalle Br.

Alle 9.35, nel piazzale antistante la Fondazione, una preghiera in memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi sarà condotta da monsignor Giuliano Gazzetti vicario generale Arcidiocesi Modena – Nonantola. A seguire sono previsti gli interventi del sindaco di Modena Massimo Mezzetti, del prefetto Fabrizia Triolo, del rettore dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Carlo Adolfo Porro. Alla commemorazione sarà presente anche una rappresentanza delle studentesse e degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Modena.