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Vittime del terrorismo rosso: Modena ricorda Biagi e Moro

Vittime del terrorismo rosso: Modena ricorda Biagi e Moro

Il 9 maggio, nella giornata nazionale per le vittime del terrorismo

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Sabato 9 maggio nel 'Giorno dedicato alla memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi', a Modena si svolgerà una cerimonia commemorativa per Aldo Moro e Marco Biagi, entrambi uccisi dalle Brigate Rosse, con deposizione di corone e interventi delle autorità.


Alle 9, in largo Aldo Moro, angolo via Vittorio Veneto, sarà deposta una corona alla stele che ricorda lo statista rapito e assassinato dalle Brigate Rosse, dopo l'eccidio degli uomini della sua scorta. La giornata cade il 9 maggio, proprio il giorno in cui, nel 1978, fu ucciso Aldo Moro.


Un'altra corona di fiori sarà deposta alle 9.20 alla lapide a ricordo del prof. Marco Biagi, sulla sede della Fondazione Marco Biagi, nel piazzale intitolato al giuslavorista che venne assassinato ventiquattro anni fa, nel 2002, anche lui dalle Br.


Alle 9.35, nel piazzale antistante la Fondazione, sono previsti gli interventi della rettrice dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Rita Cucchiara, del sindaco di Modena Massimo Mezzetti e della prefetto Fabrizia Triolo.


A seguire preghiera in memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi condotta da monsignor Giuliano Gazzetti vicario generale Arcidiocesi di Modena.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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