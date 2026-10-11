Carpi, ancora un ko: con la Pergolettese finisce 2 a 1

Ancora un ko per il Carpi che ieri ha perso 2-1 sul campo della Pergolettese. I biancorossi sono andati in gol con Lombardi, che ha accorciato le distanze nella ripresa dopo la doppietta di Corti nel primo tempo per la squadra di casa.

Tabellino

Pergolettese vs AC Carpi 2-1 (2-0)

Reti: 24′ Corti (P), 30′ Corti (P), 71′ Lombardi (C)

Pergolettese (4-2-3-1): Doldi; Roversi, Arini, Silvestri, Zaia; Tremolada, Berretta (dall’80’ Orlandi); Ferrandino (dall’80’ Bassi), Jouhari, Pala (dal 70′ Evangelista); Corti (dal 70′ Rossetti). A disposizione: Cordaro, Berti, Dell’Orco, Antolini, Pavesi, La Masa, Avena, Giroletti, Pavanello. All. Giosa

AC Carpi (3-4-2-1): Scacchetti; Rossini, Zagnoni, Desole (dal 60′ Lombardi); Cecotti, Figoli, Forapani (dal 46′ Astrologo), Casarini (dal 46′ Morosini); Vitale (dal 77′ Carcani), Puletto; Montipò (dal 60′ Sall). A disposizione: Gasperini, Perta, Lombardi, Maggio, Nesi, Vaglica, Bagatti. All. Cassani

Arbitro: Sig. Rossini sez. Torino/ Assistenti: Mandarino – Liotta/ 4° Ufficiale Sig. Bortolussi (Nichelino)/ Operatore FVS Sig. Martone (Monza)

Ammoniti: Desole (C), Ferrandino (P), Lombardi (C)

Espulsi: Rossini (C)

Recupero: 3′ p.t.; 6’ s.t.

Foto Carpi Calcio