'Derby, vogliamo che tutta Modena sia in campo'

'Sentiamo il peso di una gara sentitissima che ha una doppia valenza, sia per la città sia per la classifica. Dispiace per l'assenza dei tifosi della Reggiana, e so che la curva farà 15 minuti di sciopero, ma non discuto le decisioni che arrivano dagli organi per la sicurezza'. Più che di campo si parla di emozioni e di tutti quegli elementi che fanno da cornice alla partita più attesa dell'anno, quella del derby contro la Reggiana. Per mille motivi: per riscattare quella sconfitta dell'andata, per 1-0, che bruciò tanto, per mantenere il sesto posto che conferma anche il raggiungimento dei play-off,obiettivo di campionato, e per regalare una giornata di gioia ai circa 12.000 tifosi gialloblù che hanno portato la curva ed altri settori dello stadio, al tutto esaurito.

In sala stampa oltre 20 minuti di conferenza. Nel video su immagini di Mauro Tonelli, la nostra sintesi



