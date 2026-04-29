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'Fenomeni da baraccone': il romanzo del modenese Francesco Baraldini, dove nulla è come sembra

'Fenomeni da baraccone': il romanzo del modenese Francesco Baraldini, dove nulla è come sembra
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Il libro edito da Artestampa con illustrazioni di Antonella Battilani e copertina di Giuliano Della Casa

1 minuto di lettura

Sulle rive del lago di Fonteignota sorge un lussuoso Hotel, rifugio per dame, signori eccentrici e creature misteriose. Dietro l'elegante facciata, però, si celano molti enigmi: tre giovani fanciulle scomparse, un omicidio di coppia e un nome che spaventa tutti, Hydra. Creatura fantastica? Mostro leggendario? O solo un capro espiatorio?

E' in questo scenario che prende le mosse l'ultimo romanzo dello scrittore modenese Francesco Baraldini, 'Fenomeni da baraccone', edito da Artestampa con illustrazioni di Antonella Battilani e copertina di Giuliano Della Casa. Un libro nel quale realtà e fantasia si intrecciano per poi lasciare scoprire al lettore che nulla è come sembre.

A indagare sui misteri che emergono dalle acque del lago è Duccio Romiti, anziano delegato, che si troverà immerso tra leggende e superstizioni. Le sue ricerche lo condurranno a scoprire altri misteri, in particolare a una bizzarra carovana di 'fenomeni da baraccone'.

Fenomeni da Baraccone è un romanzo fuori da ogni schema. Un intreccio tra giallo, commedia, avventura e riflessione. Con uno stile teatrale mescola l'assurdo al meraviglioso, il fantastico con il grottesco. Uno stile che è davvero il filo conduttore delle opere di Baraldini, a partire dai recenti 'La villa sulla scogliera' e 'L'isola meccanica'.

Sopra l'intervista video con montaggio di Marco Amendola

Foto dell'autore

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