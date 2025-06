Eccellenza, il Terre di Castelli si rinforza con Guidone e Karapici

Sta prendendo forma il Terre di Cstelli di mister Fontana. Per sopperire alla partenza, pesantissima, dell'attaccante Scarlata ormai diretto all'ambizioso Nibbiano, la grande favorita per la vittoria finale del prossimo campionato di Eccellenza, la società oronero è corsa subito ai ripari prendendo l'ex della Cittadella Marco Guidoni. La società oronero ha chiuso il colpo grosso in attacco con il 39enne attaccante che dopo un anno e mezzo condito da 26 reti fra Eccellenza e D con la Cittadella (che ieri ha ufficializzato le conferme già note di Boccaccini e Marchetti) ha abbracciato il nuovo progetto. Guidone è il terzo innesto dopo Zironi dal Rolo e Vezzani dal Colorno e mister Fontana potrà poi contare anche sulla colonna difensiva Denis Dembacaj che ha raggiunto l’accordo per rimanere, una conferma che si aggiunge a quelle di Gibertini, Giordano, Bruno, Ben Driss, Hajbi, Tzvetkov, Nait e da ieri anche del portiere Venturelli. Tra i cofermati di dovrebbero essere anche Barbolini ed Esposito. Tra le uscite ci saranno il fantasista Iori, che sale in Serie D al Lentigione dopo l’ennesima grande stagione, Gigli (su di lui Progresso e Sasso Marconi), Gargano (andato alla Cdr), Esposito, Barbolini (pure seguito dal Formigine che vorrebbe tenere anche Arati), De Lucca, Azzi, Hasanaj, Baldari, Massari e Pigozzi, entrambi tornati in Romagna. Ma tornando alle entrate nei prossimi giorni potrebbe arrivare un altro colpo in avanti, ovvero Xhulio Karapici, jolly offensivo classe '99 che quest'anno ha segnato 11 reti con Mezzolara e ben 16 l'anno prima col Granamica.

Matteo Pierotti