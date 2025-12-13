Modena contro lo Spezia per invertire la rotta

Dopo le aquile, al canarino toccano gli aquilotti. Modena in campo allo stadio Alberto Picco per ricominciare a fare punti e invertire la rotta, dopo due sconfitte consecutive, in un turno molto importante per i gialli, che dovranno essere bravi a resettare mentalmente gli ultimi due turni e a dimostrare di avere assorbito le delusioni dei due risultati negativi.Non sarà una partita facile, sia per l’ambiente nel quale si giocherà, che per lo stato di forma delle due squadre; i numeri dicono che il Modena nelle ultime quattro gare ha fatto solo 2 punti, con 2 sconfitte nelle ultime due; lo Spezia, nelle ultime 4, con Donadoni in panchina, ha fatto invece 7 punti, con 2 vittorie nelle ultime due.Inoltre il Picco è un terreno non particolarmente favorevole al Modena; i gialli hanno giocato a La Spezia 30 volte, compresa una gara di Coppa Italia: nei precedenti, ci sono 13 vittorie dello Spezia, 11 pareggi e solo 6 vittorie del Modena; il Modena non vince a La Spezia dal 25.11.2006 (campionato di serie B, finì 1 a 0 per il Modena con autorete di Frara); l’ultima a La Spezia, disputata nello scorso campionato il 2.11.24, finì 1 a 0 peri liguri e determinò l’esonero di Bisoli in favore di Mandelli; gara che si giocò con l’assenza dei tifosi gialloblù a seguito di alcune restrizioni alla trasferta imposte dagli organi competenti.Lo Spezia ha giocato in casa 8 volte, conquistando 6 punti, frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte, condite da 6 reti segnate e 11 subite. I numeri non devono però ingannare, perché dopo l’esonero di D’Angelo la squadra è stata affidata a Roberto Donadoni, fermo dall’agosto del 2020 (quando fu esonerato in Cina): anche se non allenava in Italia dal 2017, Donadoni sta però risollevando la squadra, salita per la prima volta in zona playout, dopo un avvio di campionato difficile.Una partita aperta, nella quale i tre punti, per motivi diversi e opposti, fanno gola a entrambe le squadre; servirà il solito Modena, aggressivo, verticale, che gioca e corre con cattiveria agonistica, con però maggiore precisione sottoporta e maggiore determinazione nelle giocate decisive.Per le scelte iniziali, nel 3-5-2 di mister Sottil spazio ai soliti, anche se non sono escluse alcune rotazioni.Davanti a Chichizola, solito trio Tonoli, Adorni e Nieling; a centrocampo, da destra, probabili Beyuku, Santoro, Gerli, e Zampano, anche se Pyythia pare in ballottaggio con Sersanti; davanti come sempre le solite incognite; da valutare se confermare la coppia Mendes e Massolin, o andare sull’usato sicuro con Gliozzi e Di Mariano, con l’incognita Caso che potrebbe trovare la sua occasione dal primo minuto; Sottil deciderà come sempre negli istanti che precedono il calcio d’inizio.Arbitra la partita Perri di Roma, con il quale il Modena ha 4 precedenti con 2 vittorie e 2 sconfitte; lo Spezia è invece al primo incrocio con l’arbitro romano.Calcio di inizio allo stadio Alberto Picco di La Spezia alle 15.00 davanti a una nutrita schiera di tifosi gialloblù: saranno infatti circa 450 i sostenitori al seguito dei canarini.