MotoGp, Marc Marquez vince ad Aragon davanti al fratello Alex e a Bagnaia

Marc Marquez su Ducati vince il Gran Premio di Aragon, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGp 2025. Gara condotta dall’inizio alla fine dal leader della classifica piloti, che precede al traguardo il fratello Alex Marquez (Ducati Gresini) e un buon Francesco Bagnaia (Ducati). Ai piedi del podio Pedro Acosta (Ktm) davanti a Franco Morbidelli (Ducati VR46). Marco Bezzecchi (Aprilia) risale dalla 20^ all’8^ piazza. Nono Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e 12° Enea Bastianini (Ktm Tech3).

'È stato un weekend fantastico. Sono stato in testa in tutte le prove. In gara il passo di Alex e Pecco era molto buono. Sono contento di aver fatto doppietta con mio fratello e di aver completato la tripletta Ducati' - afferma Marquez.