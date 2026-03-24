Seconda categoria, Fox Junior, Scorcioni: 'Una promozione grazie ai nostri giovani'

Il Fox Junior ha conquistato la promozione in Prima con tre turni d'anticipo. Un campionato dominato solo nel girone di ritorno anche grazie a diverse vittorie dopo il 90', come domenica scorsa a Rubiera (gol del 2-1 al 95'...), segno che questa squadra ci crede sempre. Un solo anno in Seconda per le “volpi” dell'Appennino dopo la retrocessione dello scorso anno nella sconfitta ai playout contro la Vis San Prospero.

'Avevamo conquistato altre promozioni – ricorda il presidente Marco Scorcioni – ma mai vincendo il campionato e farlo nell’anno del ventennale della nostra fondazione, avvenuta nel 2006, è un regalo speciale per me. Il lunedì mattina dopo la retrocessione ci siamo trovati dicendo che avremmo fatto una squadra per provare a risalire subito e abbiamo messo le basi. Siamo orgogliosi di essere la squadra più giovane di tutta la regione, formata da ragazzi cresciuti con la nostra Juniores. Mister Gianelli e il suo vice Fabio Gorrieri hanno costruito un gruppo che è prima di tutto una famiglia: già domenica brindando abbiamo iniziato a programmare la prossima stagione che partirà da questo zoccolo duro. Una dedica?

Ai nostri sponsor che sono con me da 20 anni, io sono un pensionato che ci mette passione, senza di loro non saremmo qui'.

Dopo il +4 a fine andata, la Fox ha aumentato ancora i giri, volando a +10 con 12 risultati utili di fila (32 punti) e un gol al 93’ domenica a Rubiera che sembra scritto nel destino.

'Abbiamo superato bene l’inverno fra neve e nebbia – racconta il ds Filippo Rasponi – e la squadra non ha mollato di un centimetro. Eravamo convinti di poter festeggiare domenica prossima nel big match col Corlo, ma abbiamo bruciato le tappe. Domenica la nostra gara è stata interrotta per 10’, così nel finale sapevamo dell’1-1 del Corlo e abbiamo fatto di tutto nel finale per vincerla. Abbiamo messo dentro al 90’ Samuele Gorrieri che era fuori da 3 mesi, anche rischiandolo. E proprio lui ha segnato nel recupero il gol della promozione'.

Matteo Pierotti