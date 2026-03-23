Seconda categoria, il Fox Junior torna subito in Prima

Dopo un solo anno di Seconda, il Fox Junior Serramazzoni torna subito in Prima. La gara si era messa in salita per la Fox, trafitta al 14’ dal tocco sottoporta di Fisic. Immediato il pari: corner dalla destra e Macchioni infila in mischia di testa. Al 97' Samuele Gorrieri vince un contrasto con Zanni e scarica in rete il gol della promozione matematica. Un gol decisivo ancora a tempo scaduto per il Fox Junior che quest'anno è stato baciato anche dalla buona sorte.

Il tabellino

RUBIERA-FOX JUNIOR 1-2 RUBIERA: Bruce, A. Zanni, A. Zanni (22'st Pignatti), Loschi, Mattioli, Matteazzi (35'pt Notari), Fisic, Ognibene (22'st Berni), Franceschini (32'st Ferretti), Rossi, Bedogni (12'st Tomei) A disp. Milani, Tedeschini, Lodesani, Grotti. All. Righi

FOX JUNIOR SERRAMAZZONI: Manfredi, Macchioni, Marzoli, Giusti, Covili, Decollanz, Musardo, Iseppi (38'st Sa. Gorrieri), Se. Gorrieri, Makdouli, Menni (35'st G. Venturelli). A disp. Giusti, Altariva, L. Venturelli, Adjei, Zuccarini, Bonetti. All. Gianelli

Arbitro: Kenfack di Modena

Reti: 14' Fisic, 15' Macchioni, 48'st Sa. Gorrieri

Matteo Pierotti