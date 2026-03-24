Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Terza categoria, Monari Nasi, Zanfi: 'Una promozione con tutti i nostri ragazzi'

Terza categoria, Monari Nasi, Zanfi: 'Una promozione con tutti i nostri ragazzi'

E poi c’è l’eterno Carmine Gargano, che dopo la tragedia per la morte del gemello Antonio non è mai sceso in campo, ma è un tassello prezioso

2 minuti di lettura

La Monari Nasi ha festeggiato domenica, a Castellarano nella vittoria contro la Prignanese, la promozione in Seconda con un largo +16 sul Magreta, a seconda a 4 gare dalla fine. Un campionato dominato dall'inizio alla fine anche se va detto, ad onor del vero, che il girone A della Terza di Modena è nettamente inferiore a livello qualitativo del girone B.

'Siamo davvero felici – spiega il tecnico – e la soddisfazione è doppia perché la rosa è tutta fatta coi ragazzi del quartiere, ci sono tanti che sono retrocessi 3 anni fa o che hanno perso 2 anni fa la finale di Coppa o il campionato l’anno scorso per una gara. Per come facciamo calcio siamo un po’ una “mosca bianca” fra i dilettanti, basta pensare che in 18 su 24 sono cresciuti qui fin dai bimbi'.

A +5 a fine andata, la Monari Nasi ha accelerato ancora nel ritorno vincendo 9 gare su 11. 'Il mio preparatore dei portieri – prosegue Zanfi – mi ha detto dopo il ko in Coppa con inostri cugini del San Damaso che avremmo vinto il campionato senza problemi. Io l’ho capito dopo il successo di grande maturità a metà febbraio con la San Francesco e nemmeno dopo il ko di Magreta ho avuto dubbi.

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Una dedica? A questa società che porta 700 bimbi sui campi, io sono qui da quando avevo 12 anni, è la mia seconda casa. Sono tornato 3 anni fa quando ero vice di Cattani alla Cittadella perché volevo restituire qualcosa di quello che avevo ricevuto e sono certo che con questo gruppo e qualche ritocco possiamo fare bene anche in Seconda'.

Nell’attacco atomico da 75 reti brillano i 20 gol di Mezzetti ('ha tante richieste ma non andrà via, qui è in famiglia' spiega Zanfi) e i 9 a testa del 2007 Soringa e del 2003 Accursio. E poi c’è l’eterno Carmine Gargano, che dopo la tragedia per la morte del gemello Antonio non è mai sceso in campo, ma è un tassello prezioso del gruppo ed è stato portato in trionfo a fine partita.

Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Spazio ADV dedicata a Mishka Henner

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti 'Cittadinanza onoraria a Gratteri: così il Comune di Castelfranco fa campagna per il No'

'Cittadinanza onoraria a Gratteri: così il Comune di Castelfranco fa campagna per il No'

Il peggior Modena della stagione battuto dal Padova 2-1

Il peggior Modena della stagione battuto dal Padova 2-1

Ecco la nuova Ferrari 499P per il Campionato del mondo WEC Endurance

Ecco la nuova Ferrari 499P per il Campionato del mondo WEC Endurance

Nonantola, intitolata a Paolo Ponzo la via del nuovo centro sportivo del Modena

Nonantola, intitolata a Paolo Ponzo la via del nuovo centro sportivo del Modena

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Seconda categoria, Fox Junior, Scorcioni: 'Una promozione grazie ai nostri giovani'

Seconda categoria, Fox Junior, Scorcioni: 'Una promozione grazie ai nostri giovani'

Pentathlon: Modena celebra i suoi giovani talenti: Riccardo Spagnolini ed Emily Ferrari protagonisti al Trofeo Nazionale Under 17

Pentathlon: Modena celebra i suoi giovani talenti: Riccardo Spagnolini ed Emily Ferrari protagonisti al Trofeo Nazionale Under 17

Seconda categoria, il Fox Junior torna subito in Prima

Seconda categoria, il Fox Junior torna subito in Prima

Terza categoria, la Monari Nasi saluta tutti e sale in Seconda

Terza categoria, la Monari Nasi saluta tutti e sale in Seconda