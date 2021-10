Aggredisce barista e Carabinieri: fermato con spray urticante

Uno stato di agitazione psicofisica che è parso incontenibile quello che ha preso il sopravvento su un uomo di 33 anni che intorno all'1,40 della notte è entrato in bar del centro per chiedere da bere. Al rifiuto del gestore e invitato ad uscire, l'uomo è andato in totale escandescenza minacciando di spaccare il locale. L'allarme scattato ai Carabinieri a sequenza ancora in corso ha consentito ai militari di cogliere l'uomo all'uscita del locale. Alla vista dei militari l'avventore si è scagliato contro di loro e si messo a prendere a calci un auto parcheggiato. Immobilizzato e trasportato in Caserma sull'auto dei Carabinieri, ha continuato ad inveire contro i militari sputando contro di loro. A quel punto è stato ritenuto opprtuno l'uso dello spray al peperoncino che ha placato l'uomo. Arrestato per tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. Condotto davanti al Giudice per il rito direttissimo, è stato condannato a 4 mesi di reclusione e 2 mesi di messa alla prova con lavori socialmente utili.