Aggrediscono titolare del negozio per rubare un berretto: arrestati

Hanno aggredito il titolare che aveva provato a bloccarli mentre si allontanavano con un cappello rubato, due giovani marocchini che nel pomeriggio erano entrati, con l'intento di rubare, nel negozio di abbigliemento la Jeanseria, in via Cesare Battisti a Modena.Un furto trasformato in rapina che ha aggravato la posizione dei due una volta raggiunti dagli agenti della Squadra Volante, al parco Novi Sad. Individuati anche grazie al confronto con le immagini raccolte da alcuni testimoni che presenti nella via, hanno ripreso con lo smartphone la fuga dei due.