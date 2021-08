Auto tra la folla alla gara di Rally: due morti uno di loro è modenese

Tragedia questa mattina nel reggiano. Due persone sono morte durante la 41esima edizione del Rally dell'Appennino Reggiano. Vittime due giovani del pubblico che sono stati travolti da una Peugeot 208 il cui pilota ha perso il controllo. La tragedia è avvenuta alle 9.45 tra Riverzana in Canossa e Grassano, in via Matilde di Canossa nel corso della prova speciale SS2 Matilde di Canossa 1. Sul posto i carabinieri di San Polo d'Enza.La vettura sarebbe volata attraversando un terrapieno che ha fatto da rampa atterrando su una collinetta dove si trovava qualche spettatore. Le vittime sono un 21enne reggiano e un 32enne della provincia di Modena. Inutili i soccorsi del personale del 118. Illesi il pilota e copilota dell'auto.

