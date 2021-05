Biella, muore dopo il vaccino Johnson & Johnson: si farà autopsia

La Procura di Biella ha aperto una inchiesta sulla morte di un uomo dopo essere stato vaccinato contro il Covid. I familiari della vittima, un 61enne di Vallemosso, si sono rivolti ai carabinieri che hanno informato il magistrato di turno il quale ha disposto che il corpo venisse portato in obitorio in attesa dell'autopsia. L'Asl ha informato dell'episodio l'Unità di Crisi regionale.Dunque l'autopsia dovrà stabilire un eventuale collegamento tra il vaccino, avvenuto 4 giorni fa, pare con Johnson & Johnson, e il decesso. Nelle scorse settimane nel Biellese ci sono già stati altri due decessi sospetti, l'ultimo nei giorni scorsi, ma i primi accertamenti medico legali non hanno fatto emergere connessioni evidenti col vaccino.

