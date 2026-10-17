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Modena, si sente male e si allontana da casa al nono mese di gravidanza: soccorsa dalla polizia

Modena, si sente male e si allontana da casa al nono mese di gravidanza: soccorsa dalla polizia

I poliziotti hanno contattato personale del 118 che ha provveduto ad accompagnare la donna, in forte stato di agitazione, presso il locale Pronto Soccorso

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Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato di Modena ha rintracciato e soccorso una donna al nono mese di gravidanza, a seguito di chiamata da parte del marito preoccupato, il quale aveva riferito che la moglie, dopo avergli comunicato di non sentirsi bene, si era allontanata da casa senza avvisarlo.

Gli agenti della Squadra Volante si sono posti subito alla ricerca della donna e grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza cittadine delle zone limitrofe all’abitazione, sono riusciti a rintracciarla all’interno del Parco XXII Aprile. I poliziotti hanno contattato personale del 118 che ha provveduto ad accompagnare la donna, in forte stato di agitazione, presso il locale Pronto Soccorso per accertamenti sul suo stato di salute.

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