Botte in testa alla convivente davanti ai figli: arrestato

Una lunga serie di violenze troppo spesso nascoste quelle che i Carabinieri della stazione di Modena viale Tassoni hanno accertato essere state commesse, nel tempo, da un 30enne nigeriano nei confronti della compagna convivent di 35. Spesso consumate davanti ai figli minori. L'ultima domenica scorsa. Le botte nel corso dell'ennesima lite hanno provocato alla donna un trauma cranico ma hanno attirato l'attenzione di alcuni vicini che hanno deciso di chiamare le forze dell'ordine. Sul posto i militari hanno trovato l'uomo e ricostruito i fatti. Il 30enne l’uomo aveva colpito la donna con schiaffi al volto, tanto da procurarle un trauma cranico, refertato poi dal Pronto Soccorso del Policlinico. Elementi sufficienti per fare scattare l'arresto immediato dell'uomo per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Ora si trova in carcere, dove rimane a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Per la donna sono state subito attivate le procedure di sostegno per le vittime di violenza domestica