Camion a fuoco in autostrada: code sulla A1 a Modena

Incendio questa mattina alle 7.40 sulla autostrada A1 poco prima del casello di Modena Nord. I Vigili del fuoco sono intervenuti per domare il rogo che ha coinvolto e distrutto un mezzo pesante in corsia Nord. Non risultano feriti ma si registrano pesanti disagi alla circolazione sul tratto di autostrada interessato.

