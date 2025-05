Carpi: accusate di maltrattamenti sui bambini, sospese due insegnanti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Due insegnanti di una scuola dell'infanzia di Carpi sono state sospese per un anno dall’esercizio della professione su ordine del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, su richiesta della Procura della Repubblica. Le due donne, cittadine italiane di 64 e 67 anni, sono gravemente indiziate del reato di maltrattamenti nei confronti di minori, commessi nell’ambito dell'attività con i bambini.



Le indagini sono scattate nel gennaio scorso, dopo che alcuni genitori avevano presentato denunce per presunti comportamenti violenti e inappropriati da parte delle insegnanti nei confronti dei loro figli. In seguito alle denunce, il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Carpi, sotto la direzione della Procura, ha avviato un’articolata attività investigativa. Le indagini si sono sviluppate anche attraverso l’utilizzo di intercettazioni ambientali audio e video, che avrebbero permesso di raccogliere gravi indizi a carico delle due educatrici.



'La misura interdittiva, eseguita dalla Polizia di Stato il 29 aprile - sottolinea la Procura - mira a tutelare i minori e a prevenire il ripetersi di condotte potenzialmente dannose nell’ambiente scolastico'.



Foto di repertorio legata a un'indagine della Polizia di Stato ma non riconducibile al caso in oggetto