Carpi: prese a pugni l'autista del bus, denunciato 17enne

E' stato individuato e denunciato ma è libero un 17enne di Carpi che il due marzo scorso, su un autobus di linea, si era scagliato contro il conducente del mezzo pubblico sul quale stava viaggiando, che lo aveva invitato a togliere i piedi dal sedile a sedersi in modo composto. Un invito non gradito dal ragazzo, già noto per i suio precedenti polizia e recentemente coinvolto anche in altri episodi di violenza, al punto da generare una reazione violenta. Si è avvicinato all'autista presso la sua postazione di guida è lo ha colpito con un pugno al volto.

Il giovane si era subito allontanato ma l'indagine che ne è scaturita ha permesso, anche grazie all’ausilio di telecamere di videosorveglianza, di risalire alla sua identità e ai sui precedenti. Il 17enne è stato denunciato per lesioni personali aggravate delle quali dovrà rispondere davanti al giudice