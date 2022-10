Carpi, rapina e sparatoria al Borgogioioso: arrestato 48enne italiano

Nel tardo pomeriggio di ieri è stato arrestato e condotto in carcere un italiano di 48 anni per la rapina al Borgogioioso commessa a Carpi lo scorso 6 dicembre 2021.Quel giorno, presso il Centro Commerciale una guardia giurata, dopo aver prelevato l'incasso del fine settimana depositato dai vari esercenti pari a 21.500 euro, era stata avvicinata da due persone travisate, di cui uno armato di pistola. Dopo aver puntato l'arma contro la guardia giurata scaraventandolo a terra, i malviventi erano riusciti a sottrarre l'incasso e ad asportargli la pistola in dotazione. Nel corso dell'azione criminosa, uno dei due rapinatori aveva sparato un colpo di pistola colpendo la guardia giurata alla gamba sinistra. Infine, i due rapinatori erano poi saliti a bordo di un'auto, rubata il giorno prima il Rio Saliceto di Carpi.L'analisi incrociata delle immagini pubbliche e private di video sorveglianza, delle celle di traffico telefonico e dei varchi stradali di transito dei veicoli, in un lasso di tempo precedente e successivo al momento della rapina, ha consentito di acquisire fonti di prova a carico di uno dei tre complici ritenute dal Gip integranti i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla sua partecipazione al furto del veicolo ed alla successiva rapina.Sono in corso indagini per identificare i due complici.