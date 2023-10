Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













I due fratelli, amministratori di un’impresa operante nel settore dell’edilizia, all’epoca dei fatti prossima al fallimento, avevano sottratto dal patrimonio societario, in danno dei creditori, tre villette a Zocca e un ampio terreno edificabile a Nonantola. Gli immobili erano stati oggetto di una pluralità di cessioni tra società sempre riconducibili agli indagati, in quanto formalmente intestate a familiari o prestanome, indicando negli atti notarili di compravendita il pagamento mediante assegni, per importi di centinaia di migliaia di euro, che, però, non venivano posti all’incasso, né, peraltro, avrebbero potuto esserlo in quanto tratti su conti correnti con disponibilità reali di poche migliaia di euro.I ripetuti passaggi, solo “sulla carta”, degli immobili erano funzionali ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa degli stessi prima che venissero convertiti in liquidità a seguito della cessione a terzi. Le somme ricavate dalla vendita dei beni distratti dalla società fallita sono state ritenute il profitto dei fatti di bancarotta contestati e, contestualmente, il provento dei reati di “autoriciclaggio”, in relazione al quale il Giudice delle indagini preliminari Tribunale di Modena ha disposto la misura cautelare con riferimento a somme di denaro per oltre 260.000 euro nonché a un immobile del valore di oltre 450.000 euro nel comune di Nonantola.