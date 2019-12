Con 234 furti in negozio ogni 100mila abitanti siamo Regione peggiore

'Sono passati oramai diversi anni da quando il Siulp di Modena, in splendida solitudine, ha cominciato a sostenere che questa provincia necessita di ben altro organico per la Polizia di Stato, rispetto a quello attuale che, non solo è fermo a decenni fa, ma non fotografa in alcun modo la realtà attuale. Nell’ultima occasione, la nostra conferenza stampa del 14 ottobre scorso, abbiamo divulgato il risultato di una nostra ricerca, una “breve analisi sulla sicurezza in provincia di Modena”: una raccolta di dati sugli ultimi 12 mesi di lavoro riguardo l’ordine pubblico, il controllo del territorio, l’attività investigativa, l’immigrazione, la situazione carcere ed altri indicatori. Abbiamo inviato a tutti i sindaci della provincia il nostro resoconto, cosi come lo abbiamo inviato alla Regione e a tutti i parlamentari eletti in questo territorio: qualcuno ci ha risposto, altri si sono attivati, qualcheduno ha fatto qualcosa, molti ci hanno ignorato'. Con questa premessa il sindacato della polizia di Modena, Siulp, presenta i dati sulla sicurezza dell'ultimo anno raccolti da un osservatorio privilegiato come quello della polizia di Stato.



'Non vogliamo di certo prenderci tutto il merito se forse qualcosa finalmente si muove, ma basta scorrere le rassegne stampa per vedere quante e quali volte il Siulp ha sostenuto con forza l’idea di elevazione di fascia della Questura di Modena, per appurare l’ostinazione che in ciò abbiamo messo e che continueremo a mettere. Peraltro non contestiamo il dato relativo al calo di alcuni reati, ma sottolineiamo comunque l’elevato numero complessivo di essi: il solo Ufficio Denunce della Questura raccoglie in un anno circa 12.000 denunce per vari reati, alle quali vanno aggiunte quelle prese dai Commissariati e dai Carabinieri, per cui affermare che le cose vanno bene è un po’ come affermare che la punta dell’iceberg è grande ma si sta sciogliendo. Se i dati ci dicono che con 234 furti in esercizi commerciali ogni 100.000 abitanti siamo la regione italiana che detiene questo triste record a livello nazionale, focalizzarsi sul solo calo non solo è riduttivo, ma rema contro chi cerca di far fare il salto di qualità alla Questura di Modena e ai Commissariati - continua il Siulp -. Anche alcuni ostinati silenzi istituzionali, barattati forse in cambio di nessun inciampo alla propria carriera, danneggiano gli sforzi di chi cerca di portare più sicurezza in questo territorio: bisogna avere il coraggio di guardare in faccia il problema e spiegarlo all’opinione pubblica. Continueremo con la nostra ostinazione, anche attraverso la Segreteria Nazionale Siulp e ringrazieremo pubblicamente chi sposa questa idea e cerca di portare, in qualunque modo, il proprio contributo'.