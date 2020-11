Un 27enne nigeriano, irregolare senza fissa dimora con precedenti di polizia per reati contro la persona, colto in flagranza di reato a vendere crack ad un 23enne marocchino, nella zona dell'R-Nord, denunciato in stato di libertà, ed un 23enne tunisino, irregolare, arrestato in viale Storchi con 15 grammi di cocaina in tasca perché già destinatario di un ordine di custodia cautelare per non avere rispettato il divieto di dimora, impostogli a seguito del precedente arresto, effettuato il 3 novembre, sempre per spaccio di droga.Questi i principali risultati dell'azione di controllo congiunta tra Carabinieri e Nucleo Problematiche del territorio della Polizia Locale di Modena messa in atto sabato pomeriggio nell'ambito dell'attività di verifica del rispetto del DPCM e delle ordinanze per la zona arancione.Controlli che hanno portato più che a sanzioni per violazione delle regole anti-contagio, a provvedimenti emessi per reati connessi alla droga.