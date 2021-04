Corpo senza vita in dirupo del Cimone

I tecnici della stazione Monte Cimone sono impegnati in un intervento di recupero del corpo senza vita di un uomo, avvistato da un escursionista nei pressi di una rupe e ha dato l'allarme. Una volta terminati gli adempimenti medico-legali, i tecnici del Soccorso Alpino provvederanno alle operazioni di recupero.Notizia in aggiornamento

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.