Covid Modena, in giro ma in quarantena: tre denunce. Auto sequestrata

Nel pomeriggio di ieri, la polizia durante un posto di controllo su strada, ha fermato un autoveicolo in via Giardini. Dalle verifiche il conducente è risultato destinatario di quarantena domiciliare obbligatoria per positività al Covid-19. Avendo violato l’obbligo di isolamento disposto dall’Autorità Sanitaria, il 37enne è stato denunciato a piede libero. L’autovettura a bordo della quale viaggiava è stata sottoposta a sequestro amministrativo.Sempre nella giornata di ieri, intorno alle 18, gli agenti della Squadra Volante hanno proceduto al controllo di due persone che si trovavano in via Latina. Anche in questo caso, dalle verifiche effettuate nell’immediatezza, uno dei due soggetti è risultato sottoposto a obbligo di quarantena perché positivo al Covid-19. Si tratta di un 20enne nei cui confronti è scattata la denuncia a piede libero.Entrambi i soggetti, al termine degli accertamenti, sono stati fatti rientrare immediatamente al proprio domicilio, sotto il controllo degli agenti, onde scongiurare possibili contatti con altre persone.Non sono state rilevate irregolarità, grazie anche all’opera di informazione e sensibilizzazione svolta in via continuativa sull’utenza in transito, che è risultata tutta in regola. I servizi interforze proseguiranno secondo un Piano concordato con la Società di trasporto pubblico.