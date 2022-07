Area discarica di via Caruso, ancora un incendio nella notte

Incendio di rifiuti dalle cause ancora tutte da verificare quello che si è sviluppato ieri sera intorno alle 23 all'interno dell'area della discarica di via Caruso, a Modena, già interessata alcuni anni fa da un devastante rogo di rifiuti speciali. La Procura aprì un fascicolo contro ignoti finito con l'archiviazione. Il rogo di ieri sera ha interessato diverse tonnellate di rifiuti stoccati nell'area esterna del deposito ma ha interessato alcune strutture e alcuni mezzi da lavoro utilizzati per lo spostamento dei rifiuti stessi.Con quello di ieri sera salgono a tre, soltanto nel 2022, gli incendi generati all'interno di quell'area. Il primo nell'aprile, quando a prendere fuoco fu materiale cartaceo, il secondo alcune settimane fa. Il rogo, anche in quel caso, fu domato velocamente dai Vigili del Fuoco.'I tecnici Arpae, intervenuti sul posto, nelle prime fasi di intervento hanno eseguito alcune misurazioni puntuali, nelle immediate vicinanze del perimetro aziendale, dei più comuni inquinanti indicatori della eventuale ricaduta dei fumi di combustione (composti organici volatili, monossido di carbonio, acido cloridrico, ossidi di azoto, ammoniaca, acido solfidrico e formaldeide) che non hanno evidenziato valori superiori ai valori di riferimento previsti in ambito ambientale e/o sanitario - si legge in una nota Arpae -. Si sono, inoltre, posizionati alcuni dispositivi di campionamento passivo per composti organici volatili e formaldeide nelle aree residenziali e industriali più prossime all’impianto, rappresentative della eventuale ricaduta dei fumi. Nel pomeriggio di oggi i campionatori saranno ritirati per avere nella giornata di giovedì i risultati delle analisi e altri saranno collocati per continuare il monitoraggio'.Non è stato invece ritenuto necessario posizionare un campionatore alto volume per la ricerca di diossine/furani, in quanto già nella mattina di oggi l’incendio era stato completamente spento e la dispersione di fumi era praticamente cessata. Le acque utilizzate per lo spegnimento dell’incendio sono state raccolte in apposite vasche di laminazione e saranno successivamente smaltite come rifiuti liquidi. Nella giornata odierna e per i successivi giorni proseguiranno gli accertamenti e le verifiche di Arpae finalizzate a seguire le operazioni di messa in sicurezza dell’area e di corretto smaltimento dei rifiuti generati dall’incendio. Dell’intervento di Arpae e delle attività messe in campo sono stati informati l’Ausl e il Comune di Modena.