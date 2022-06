Firenze, ha un malore sulla Cupola di Brunelleschi: muore 67enne

Tragedia questa mattina a Firenze. Un turista statunitense di 67 anni ha accusato un malore improvviso mentre si trovava sulla terrazza della Cupola del Brunelleschi, a circa 91 metri di altezza.Sul posto sono intervenute due autoambulanze e un’automedica, una della Croce Rossa e una della Misericordia di Firenze. I vigili del fuoco di Firenze, con le adeguate attrezzature, sono riusciti a recuperare l'uomo. Il turista 67enne è stato trasportato in codice rosso, in gravissime condizioni, all'ospedale di Careggi dove dopo poco è deceduto.

